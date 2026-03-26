Nikola Jokić nastavio je da pomera granice u najjačoj ligi sveta, pošto je ostvario još jedan istorijski učinak. NBA liga se oglasila tim povodom:

- Nikola Jokić je postao prvi igrač u ISTORIJI NBA LIGE koji je zabeležio dve uzastopne utakmice sa najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija - glasila je objava uz video Nikolinih poteza protiv Dalasa.

Šta je to Jokić uradio?

Srpski as blistao je prethodne dve noć u najjačoj ligi sveta. Prvo je protiv Finiksa došao do učinka 23 poena i po 17 skokova i asistencija. A, zatim je Dalasu ubacio 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.

Dalas - Denver, blistave igre Nikola Jokić i Džamal Mari Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Tako nešto (u svim kolonama 15+) nikad niko u istoriji ovog takmičenja nije uradio. A, znamo svi koliku istoriju ima NBA liga..

Ne propustiteKošarkaČ-U-D-O! Ne postoji druga reč da se opiše šta je Nikola Jokić uradio protekle noći: Au, kakve brojke
Nikola Jokić
Košarka"MOJ PRIJATELJ, KOJI JE PREMINUO, JEDNOM PRILIKOM MI JE REKAO..." Jokić odigrao partiju za anale, stao pred kamere i otvorio dušu!
Nikola Jokić
KošarkaMOĆNE REČI TRENERA DENVERA ODZVANJAJU AMERIKOM! Njegovu izjavu o Jokiću podelila je i NBA liga: Svaki ljubitelj sporta ovo mora da posluša! (VIDEO)
Dejvid Adelman
KošarkaKOLIKO JE OVAJ ČOVEK SKROMAN - PA TO JE NESTVARNO! Posle Jokićeve izjave novinar je morao da reaguje, njegov komentar nasmejao je i Srbina! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić citirao pokojnog prijatelja Izvor: YouTube/Denver Nuggets