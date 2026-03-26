Slušaj vest

Los Anđeles Klipersi su na svom parketu pobedili Toronto sa 119:94. U trećoj uzastopnoj pobedi Klipersa najefikasniji je bio Kavaj Lenard sa 27 poena, a najbolje ga je pratio Darijus Garland sa 24. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

Na drugoj strani najbolji je bio Brendon Ingram sa 18 ubačenih poena. Ekipa Darka Rajakovića je doživela treći poraz u nizu i pala je na šesto mesto na tabeli Istoka.

Majami je prekinuo niz od pet vezanih poraza pošto je u gostima bio bolji od Klivlenda sa 120:103. Norman Pauel je postigao 19, Tajler Hiro 18, a Bem Adebajo 17 poena za pobednički tim.

Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao na ovom meču. Takođe, kao i Bogdan sve češće ne dobija priliku...

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia