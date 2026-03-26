Srpski košarkaš je protiv Dalasa stigao do novog tripl-dabl učinka, a statistički podaci su ovaj put i više nego impresivni.

Pored fenomenalnog Somborca, odličan je bio i Džamal Marej koji je postigao 53 poena.

"Mislim, posebno za mene, kada Džamal igra takvu utakmicu, samo pokušavam da mu napravim prostor da se otvori... Znam da će uzimati šuteve i pogađati. A onda, kada počnu da ga udvajaju, na mene je red da uključim sve ostale ili da poentiram", rekao je Nikola Jokić.

Upitan je o tome što često priča o lepoj košarci.

"Pa, ne znam, da li je lepa? Mislim da je lepa kada dodajemo loptu, kada dolazimo do otvorenih šuteva, ali ne znam koliko je to baš bitno. Radije bih samo pobeđivao nego igrao lepo".

Jokić i Džamal Marej su kao tandem došli do 400. pobede.

"To je napredak – način na koji smo obojica počeli i put koji smo prešli, praktično od "nikoga" do nekoga, do šampionske titule, a i dalje napredujemo i igramo na visokom nivou. Taj zajednički rast je nešto zaista jedinstveno. Nadam se da možemo da nastavimo da igramo ovako".

Poručio je centar da je povreda koju je doživeo ove sezone uticala na njegovu igru.

"Mislim da sam bio malo nekonstantan, baš zbog te povrede, jer mi je to bio prvi put da se vraćam nakon povrede. Izgubljene lopte i dobre utakmice će se dešavati, kao i loše utakmice i promašaji. Ali to je bilo nešto novo za mene, a rekao bih da sam inače konstantan. Pre povrede sam igrao košarku na veoma visokom nivou, a od povrede je onako, šareno".

Prisetio se na kraju konferencije i odlaska Gerija Herisa iz Denvera. Pre tačno pet godina je Heris otišao, a u mesto njega u ekipu stigao Aron Gordon.

"Sećam se da sam se opraštao od Gerija Herisa i plakao sam jer sam bio baš tužan. Imali smo dobru povezanost i igrali smo zaista dobro zajedno. Bio je to tužan trenutak za mene. Zapravo, mislim da je bio avion, sleteli smo i tada se to desilo", rekao je Jokić.

