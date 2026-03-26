Košarkaši Sutjeske izborili su plasman u polufinale ABA 2 lige, pošto su i u revanšu četvrtfinala nadigrali Slobodu sa 78:71 i tako seriju završili bez poraza – 2:0.

Ipak, sam finiš utakmice ostao je u senci dešavanja van parketa.

Marko Simonović Foto: Mondo/Uroš Arsić, Starsport©

Na konferenciji za medije došlo je do neprijatne situacije, kada je trener Sutjeske Marko Simonović prekinuo obraćanje i napustio salu nakon pitanja jednog novinara, koji je insinuirao da je njegov tim imao „šestog igrača“, aludirajući na pomoć sudijske trojke.

- Nemojte molim vas, to su te priče. Znate šta, molim vas, ja pričam o košarci, o publici, hvalim njih, a vi meni pričate to. To su gluposti totalne, nemojte da me pitate ništa. To je bezobrazno što radite, umesto da mi čestitate. To je zaista ispod svakog nivoa - rekao je bivši reprezentativac Srbije.

