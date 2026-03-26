Košarkaši Denvera pobedili su u noći za nama Dalas Maverikse rezultatom 142:135.

Nova spektakularna partija je viđena od Nikole Jokića, koji je došao do, pa gotovo, neverovatno učinka - 23 poena, 21 skok i čak 19 asistencija.

Posle meča, srpski košarkaš se gotovo deset minuta zadržao na konferenciji za medije, gde se pojavio u potpuno opuštenom izdanju, u šorcu i majici, ali i sa nesvakidašnjim izborom obuće.

Srpski as je, naime, nosio „Minions“ kroksice, inspirisane popularnim animiranim junacima. Na parketu je dominirao i delovao nezaustavljivo, dok se po završetku susreta ponovo vratio svom opuštenom izdanju i tako nasmejao mnoge.

Pored fenomenalnog Somborca, odličan je bio i Džamal Marej koji je postigao 53 poena.

"Mislim, posebno za mene, kada Džamal igra takvu utakmicu, samo pokušavam da mu napravim prostor da se otvori... Znam da će uzimati šuteve i pogađati. A onda, kada počnu da ga udvajaju, na mene je red da uključim sve ostale ili da poentiram", rekao je Nikola Jokić na konferenciji za medije.