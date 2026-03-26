Slušaj vest

Telo Slovenca traži odmor. Iako Luka Dončić iz utakmice u utakmicu nastavlja da beleži sjajne brojke, činjenica je da je njegova potrošnja u martu još veća nego inače.

Konkretno, u poslednjih 11 utakmica, košarkaš Los Anđeles Lejkersa je postigao najmanje 30 poena, a brojke su u tom periodu impresivne: 39,5 poena, 8 skokova, 7,3 asistencije po utakmici.

Protiv Indijane je za 38 minuta u igri postigao 43 poena, uz sedam asistencija i šest skokova, a nakon utakmice je bio vidno izmoren dok je razgovarao sa novinarima.

Predstavnike medija je, pored same utakmice, zanimalo da li je Dončić primetio da je Kejtlin Klark, zvezda ženske NBA lige, bila na utakmici i to kao fotograf.

"Da da video sam je, ali nisam video da fotografiše. Ne znam je ali sam veliki fan sigurno. Mnogo gledam njene utakmice, njena košarka je sjajna za gledanje. Morao bih da dođem na jedan meč da je vidim", poručio je Dončić.

Pohvalno je govorio o uticaju Bronija Džejmsa.

"Sjajno je igrao danas, ta jedna dvojka koju je ubacio je važan koš. Verovatno jedan od najvažnijih šuteva u utakmici".

Bonus video: