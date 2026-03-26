Igrajući prvi put od 29. januaram odnosno nakon pauze od 25 utakmica, Pol Džordž je u pobedi Filadelfije protiv Čikaga rezultatom 157:137 postigao 28 poena. On je promašio osam od deset šuteva iz igre u prvom poluvremenu i imao je pet poena, ali je postigao 23 poena u drugom poluvremenu.

"Osećao sam se prilično eksplozivno, prilično snažno. Osećao sam se dobro", rekao je Džordž posle utakmice.

Džordža su bodrili navijači tokom celog meča, posebno nakon što je realizovao tri uzastopna poseda ;početkom četvrte četvrtine. On je bio zahvalan i saigračima na podršci.

"Bili su uzbuđeni što se vraćam", rekao je Džordž, suprug Srpkinje Danijele Rajić.

Džordž je utakmicu završio sa pogođenih 11 od 22 šuta i pogodio je šest trojki iu 13 pokušaja.

"Mislim da mu je samo trebalo malo da povrati osećaj", rekao je trener Filadelfije Nik Nurs.

Filadelfija je bez Džordža u timu upisala 13 pobeda i 12 poraza, a trenutno je sedma na tabeli Istočne konferencije sa skorom 40/33.

