Šokantnu, pravu infarkt utakmicu odigrali su košarkaši Crvene zvezde u Evroligi, gde su posle produžetka pobedili Baskoniju rezultatom 108:100.

Jedan detalj sa utakmice između crveno-belih i španskog tima postao je viralan, a nastao je posle trojke Džereda Batlera koji je odveo srpskog predstavnika u produžetak.

Radost navijača Crvene zvezde u dresu Nenada Lalatovića Foto: Printskrin

Naime, kada je Amerikanac pogodio trojku, malobrojni navijači Crvene zvezde u Baskoniji skočili su od sreće. Jedan od njih bio je u dresu Nenada Lalatovića. E, upravo taj trenutak je ovekovečen kamerom i postao je viralan na društvenim mrežama.

Kurir je kontaktirao Nenada Lalatovića, koji radi kao trener u FK Novi Pazar. Nasmejao se popularni Lalat kada smo ga pitali za momka u njegovom dresu, na meču Crvene zvezde i Baskonije u Evroligi.



- Čim je Lalatović bio tamo, Zvezda ne može da izgubi - kroz smeh je komentarisao Nenad Lalatović sada već čuvenu scenu.

Pitali smo ga da li je gledao utakmicu.

- Nisam od početka, ali sam video uzbudljivu završnicu i naravno da sam navijao za košarkaše Zvezde. Kada sam video momka u mom dresu znao sam da ćemo pobediti.

Već tokom večeri, a posebno danas, Nenadu Lalatoviću se usijao telefon.

- Telefon je počeo još sinoć da zvoni. Zvali su me svi... I svi mi kažu, Lalatović je doneo sreću Zvezdi u Baskiji. Ha, ha, ha... I to sve zahvaljujući tom momku u mom dresu. Meni je posebno drago, što je košarkaški klub taj momenat stavio na svoj zvanični instagram nalog - zaključio je Nenad Lalatović.