Potvrdio je Nikola Topić još jednom da se nalazi u fenomenalnoj formi.

Srpski as ostvario je moćan dabl-dabl sa 20 poena i deset asistencija, ali ni to nije pomoglo njegovoj ekipi Oklahoma Siti Blu, da izbegne ubedljiv poraz u G ligi na gostovanju Ajova Vulvsima rezultatom 133:106.

Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nastavila je ova ekipa da beleži slabe rezultate, te su sada na skoru 12-23, ali i pored katastrofalnog timskog učinka raduje to što Topić igra zaista sjajno.

Uz dabl-dabl, Srbin je imao i čak 58% šut iz igre, tako da je jasno da napreduje iz dana u dan i da je moguće da ćemo ga uskoro videti i u NBA ligi. 

Pogledajte i detalje sa ove utakmice:

