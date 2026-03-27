Košarkaši Ilinoisa plasirali su se u četvrtfinale NCAA šampionata, a u "martovskom ludilu" nastavio je da blista Andrej Stojaković.

Sin legendarnog Predraga Stojakovića postigao je 13 poena u pobedi Ilinois Fajtina protiv Hjuston Kuguarsa rezultatom 65:55 i uz Davida Mirkovića koji je dodao poen više, bio je najzaslužniji što je njegov tim slavio.

Andrej Stojaković na meču Hjuston Kuguars - Ilinois Fajtin

Doprinos su dali i preostali eks-ju igrači iz Ilinoisa, Tomislav i Zvonimir Ivišić. Tomislav je dao devet, a Zvonimir dva poena. Mihailo Petrović je bio u protokolu, ali nije dobio šansu trenera Breda Andervuda.

Ovaj meč sa tribina je pratio i Peđa Stojaković koji je uživao u potezima sina i kamera ga je u nekoliko navrata uhvatila kako aplaudira.

Što se detaljnije statistike tiče, Andrej Stojaković je za 28 minuta na parketu dao 13 poena, a šutirao je iz igre 5/8 (1/3 za tri i 4/5 za dva), uz 2/2 sa linije za slobodna bacanja. David Mirković je za 33 minuta imao 14 poena, uz šut iz igre 6/13 (2/6 za tri, 4/7 za dva), uz 0/2 sa linije penala.

Ilinois će se u četvrtfinalu sastati sa Ajova Hokajsima, koji su u osmini finala pobedili Nebrasku 77:71.

