Šarlot je na svom terenu pobedio Njujork sa 114:103 i tako prekinuo seriju od sedam uzastopnih trijumfa Niksa. Kon Knipel je predvodio Šarlot sa 26 poena i šest ubačenih trojki, postavši tako najmlađi igrač u istorii NBA lige sa 250 postignutih trojki. Ovaj 20-godišnji košarkaš je bio na korak i od svog prvog tripl-dabla pošto je upisao deset skokova i osam asistencija.

Detalji sa meča Šarlot - Njujork Foto: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Lamelo Bol je dodao 22, a Brendon Miler 21 poen i osam skokova za Hornetse, koji su pobedili u pet utakmica zaredom.

U timu Njujorka najbolji je bio Džejlen Branson sa 26 poena i 13 asistencija, dok je Odži Anunobi dodao 17.

Njujork je treći na tabeli Istočne konferencije sa 48 pobeda i 26 poraza, dok je Šarlot osmi sa skorom 39/34.

Ne propustiteEvroligaKURIR OTKRIVA! EVO ŠTA ĆE BITI SA VAŠINGTONOM NAKON PROMENE MENADŽERA! Izvesno je da odlazi iz Partizana - želja je povratak u NBA, ali postoji jedan problem...
Dvejn Vašington
KošarkaSRPSKI ZET SE VRATIO U NBA POSLE DUGE SUSPENZIJE! Danijelin dragi ponovo uživa na terenu! Krenuo je loše, a onda zatrpao koš
screenshot-3.jpg
KošarkaJOKIĆ PRIZNANJEM ŠOKIRAO ČITAVU PLANETU! Srbin tvrdi da nije lider - iako mnogi misle drugačije, on to ne smatra: "Morate da budete loš momak, a ja to ne mogu"
2803 AP Eric Gay.jpg
KošarkaDONČIĆ JEDVA DRŽAO GLAVU POSLE UTAKMICE! Luka je prolazio kroz teške momente dok je odgovarao na pitanja novinara
Luka Dončić

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru