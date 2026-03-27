SERIJA NIKSA PREKINUTA: Ekipa Šarlota srušila Njujork! (VIDEO)
Šarlot je na svom terenu pobedio Njujork sa 114:103 i tako prekinuo seriju od sedam uzastopnih trijumfa Niksa. Kon Knipel je predvodio Šarlot sa 26 poena i šest ubačenih trojki, postavši tako najmlađi igrač u istorii NBA lige sa 250 postignutih trojki. Ovaj 20-godišnji košarkaš je bio na korak i od svog prvog tripl-dabla pošto je upisao deset skokova i osam asistencija.
Lamelo Bol je dodao 22, a Brendon Miler 21 poen i osam skokova za Hornetse, koji su pobedili u pet utakmica zaredom.
U timu Njujorka najbolji je bio Džejlen Branson sa 26 poena i 13 asistencija, dok je Odži Anunobi dodao 17.
Njujork je treći na tabeli Istočne konferencije sa 48 pobeda i 26 poraza, dok je Šarlot osmi sa skorom 39/34.
