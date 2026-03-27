Šarlot je na svom terenu pobedio Njujork sa 114:103 i tako prekinuo seriju od sedam uzastopnih trijumfa Niksa. Kon Knipel je predvodio Šarlot sa 26 poena i šest ubačenih trojki, postavši tako najmlađi igrač u istorii NBA lige sa 250 postignutih trojki. Ovaj 20-godišnji košarkaš je bio na korak i od svog prvog tripl-dabla pošto je upisao deset skokova i osam asistencija.