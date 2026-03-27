Košarkaši Orlanda su kao domaćini savladali Sakramento sa 121:108 i tako prekinuli seriju od šest vezanih poraza.

Paolo Bankero je predvodio Orlando sa 30 poena, devet skokova i sedam asistencija. Ovo je bio 25. put da je Bankero zabeležio najmanje 30 poena, pet skokova i pet asistencija. Samo Trejsi Mekgrejdi ima više takvih utakmica - 66.

Bankera su najbolje pratili Dezmond Bejn sa 23 i Tristan da Silva sa 18 poena, dok je u redovima Kingsa najefikasniji bio Demar DeRozan sa 33 poena i 11 asistencija. 

Kurir sport / Beta

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir