Paolo Bankero predvodio je tim Orlanda do pobede.
BANKERO SKINUO KRUNU "KRALJEVIMA": Orlando pobedio ekipu Sakramenta i prekinuo katastrofalan niz (VIDEO)
Košarkaši Orlanda su kao domaćini savladali Sakramento sa 121:108 i tako prekinuli seriju od šest vezanih poraza.
Paolo Bankero je predvodio Orlando sa 30 poena, devet skokova i sedam asistencija. Ovo je bio 25. put da je Bankero zabeležio najmanje 30 poena, pet skokova i pet asistencija. Samo Trejsi Mekgrejdi ima više takvih utakmica - 66.
Bankera su najbolje pratili Dezmond Bejn sa 23 i Tristan da Silva sa 18 poena, dok je u redovima Kingsa najefikasniji bio Demar DeRozan sa 33 poena i 11 asistencija.
Kurir sport / Beta
