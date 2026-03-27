Slušaj vest

Džejms Naneli igrao je za Partizan od 2022. do 2024. godine.

Na kraju sezone posle sukoba sa košarkašem Crvene zvezdeStefanom Lazarevićem,Džejms Naneli otpisan je od strane trenera Željka Obradovića i morao je da napusti crno-bele.

Džejms Naneli i trener Željko Obradović tokom dana u KK Partizan Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Avantura u Kini

Amerikanac Džejms Naneli dugo nije mogao da pronađe klub, da bi tek 2025. potpisao za Žejijang Lajonse i otišao u Kinu. Početkom ove godine vratio se u Evropu, kada je potpisao ugovor sa atinskim AEK do kraja sezone.

Trener kluba iz žuto-crnog dela Atine Dragan Šakota doneo je odluku da angažuje Nanelija i čini se da je doneo pravu odluku.

Iskusni strateg i nekadašnji trener Crvene zvezde drži čvrsto treće mesto sa AEK u prvenstvu Grčke, iza gradskih rivala Olimpijakosa i Panatinaikosa. Atinski klub igra dobro i u FIBA Ligi šampiona gde ih očekuje četvrtfinalni okršaj sa Huventudom.

Dragan Šakota vodi AEK iz Atine Foto: Starsport©

Šakota objasnio

Dragan Šakota dobio je sa Džejmsom Nanelijem (35) ono što mu je nedostajalo od početka sezone.



- Mi smo izuzetno zadovoljni kako on igra, s obzirom da je imao veliku pauzu. Trenira dobro, vodi računa o svom telu i jasno je da klub nije mogao nikad da ga dovede kada je bio u najboljim godinama. To je bukvalno igrač koji završava utakmice. Kada mu date loptu u odlučujućim momentima, njegovi procenti realizacije su visoki - kazao je Dragan Šakota.

1/11 Vidi galeriju Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Oglašavanje bivšeg direktora



Zoran Savić, bivši generalni menadžer Partizana, nedavnom je priznao da se klub ogrešio o Džejmsa Nanelija nakon incidenta sa Stefanom Lazarevićem. Dragan Šakota je otkrio da je Amerikancu na neki način laknulo posle tog obraćanja.

- On smatra da nije bilo korektno i da je posle onog incidenta praktično oteran iz kluba. To je sigurno pogodilo njegovu sujetu. Kada je pre nekoliko dana pročitao šta je Zoran Savić rekao, mnogo se lepo osećao. Kada smo bili u Berlinu pokazao mi je taj tekst. Inače, ima veoma lepo sećanje na Partizan i Beograd - objasnio je srpski stručnjak.

Sukob koji je prerastao u tuču - Džejms Naneli i Stefan Lazarević Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović, Screenshot

Tuča sa Stefanom Lazarevićem

Da podsetimo, Zoran Savić je o incidentu Nanelija i Lazarevića izjavio:



- Protiv nas je sve bilo dozvoljeno. Mogao si da igrača pozoveš u policiju da daje izjave, da nestane video snimak tuče... Jednostavno, ja isto mislim da smo se mi kao klub ogrešili o Nanelija. Mislim da je momak postupio isto kao... Ja gledam to igrački, kao svi. Tuča se desila na dan utakmice.



Džejms Naneli rođen je u San Hozeu u Kaliforniji. Visok je 201 cm i igra na poziciji krila. Preko srednej škole i koledža Santa Barbara bilo je jasno da je košarka njegov poziv. Nije imao zapaženu NBA karijeru, jer je imao kratkomesečne ugovore u Atlanti, Filadelfiji, Hjustonu i Nju Orleansu. Godinu dana proveo je u Minesoti. U Evropi zapažene role ostavio je u Makabiju, Fenerbahčeu sa kojim je sovojio Evroligu 2017. i Partizanu.