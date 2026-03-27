Slušaj vest

Trener košarkaša Mege Vule Avdalović rekao je danas da njegov tim očekuje važna utakmica protiv FMP-a, kao i da će ključna biti igra u odbrani i sprečavanje kontranapada rivala.

"Očekuje nas veoma važna utakmica protiv FMP-a. Znamo da je to ekipa koja uvek igra sa ogromnom energijom, agresivno u odbrani i brzo u tranziciji. Mi moramo da budemo spremni pre svega na njihovu fizičku igru i da kontrolišemo ritam utakmice. Ključ će biti naša odbrana – da zaustavimo njihovu brzu igru i da ne dozvolimo lake poene iz kontre. Očekujem tvrdu, mušku utakmicu i nadam se pobedi koja bi nam mnogo značila u nastavku sezone", rekao je Avdalović, preneo je klupski sajt.

1/7 Vidi galeriju KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Košarkaši Mege dočekaće u subotu u "Hali sportova Ranko Žeravica" ekipu FMP-a, u utakmici šestog kola plej-auta ABA lige.

Mega se nalazi na drugom mestu na tabeli plej-auta sa devet pobeda i 12 poraza, dok je FMP, uz utakmicu manje, na sedmom mestu sa skorom 8/12.

U ovaj duel Mega ulazi nakon ubedljivog poraza na gostovanju kod Splita (74:96), a FMP je u prošlom kolu u Beču savladao istoimeni tim sa 98:89.

Košarkaš Mege Luiđi Suigo rekao je da njegovu ekipu očekuje veliki izazov, istakavši da je FMP slavio u prvom međusobnom duelu u Železniku (102:87).

"Cilj je da ponovimo partije koje smo pružali u mečevima protiv Derbija, Borca i Krke i da ostvarimo novu pobedu koja bi bila veoma važna za nas u daljoj borbi za vrh tabele u našoj grupi", zaključio je Suigo.

Meč između Mege i FMP-a igra se u subotu od 12.00.