Košarkaši Zadra pobedili su večeras na gostujućem terenu Split 79:59 (17:18,22:11, 22:16, 18:14), u šestom kolu plej-auta regionalne ABA lige.

Zadar su predvodili Vladimir Mihailović sa 24 i Lovro Mazalin sa 17 poena.

ABA liga 2025/26

 Dvocifreni kod Splita bili su Vili Vigins sa 13 i Tejvon Majers sa 12 poena.

Zadar je na drugom mestu plej-auta sa ukupnim skorom od devet pobeda i 12 poraza, a Split je na devetom mestu sa skorom 5/17.

U narednom kolu, Zadar će gostovati FMP-u, dok će Split u goste Iliriji.

normal_20260323201344_zadar_sc_derby_230326-29.jpg