HRVATSKI DERBI PRIPAO DOMAĆINU: Zadar ubedljiv protiv Splita
Košarkaši Zadra pobedili su večeras na gostujućem terenu Split 79:59 (17:18,22:11, 22:16, 18:14), u šestom kolu plej-auta regionalne ABA lige.
Zadar su predvodili Vladimir Mihailović sa 24 i Lovro Mazalin sa 17 poena.
Dvocifreni kod Splita bili su Vili Vigins sa 13 i Tejvon Majers sa 12 poena.
Zadar je na drugom mestu plej-auta sa ukupnim skorom od devet pobeda i 12 poraza, a Split je na devetom mestu sa skorom 5/17.
U narednom kolu, Zadar će gostovati FMP-u, dok će Split u goste Iliriji.
