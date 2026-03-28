Strašan meč odigrali su Denver i Juta. Nagetsi su, posle velikog preokreta, srušili Džezere sa 135:129.



Denver je do pobede predvodio Nikola Jokić uz novi monstruozan tripl-dabl (35 poena, 15 skokova, 12 asistencija), a o jednom njegovom potezu bruji čitava planeta.

Jokić je u finišu treće četvrtine, u poslednjoj sekundi, pogodio neverovatnu trojku sa pola terena.

Podigao se na šut, lopta je igrala po obruču i tabli, ali je završila u košu za erupciju oduševljenja u hali.

Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo - ovako nešto može samo Nikola Jokić!

