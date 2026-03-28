Los Anđeles Lejkersi savladali su Bruklin Netse sa 116:99 i to na krilima sjajnog Luke Dončića koji je susret završio sa 41 poenom i osam skokova. Ipak, u centar pažnje stigao je tokom treće deonica kada se umalo potukao sa Zijerom Vilijamsom iz Bruklina.

Pošto je Vilijams burno proslavio jedan faul koji je iznudio, te se uneo Dončiću u lice, Luka ga je odgurnuo, a košarkaš Bruklina ga je udario.

Luka Dončić se umalo potukao na meču Los Anđeles Lejkers - Bruklin Nets

Haos se nastavio, igrači oba tima su sprečili tuču, a Vilijams i Dončić zaradili su po tehničku. Luka će zbog ovog poteza biti suspendovan jednu utakmicu jer mu je ovo bila 16. tehnička greška, a po pravilima NBA lige to je i automatska suspenzija.

Dončića suspenzije može spasiti samo ako čelnici takmičenja naknadno ponište ovu odluku. pogledajte kako je sve to izgledalo:

Što se samog meča tiče, Lejkersi su stigli do sigurne pobede, a utakmica je bila istorijska jer su Lebron i Broni Džejms postali prvi otac i sin ikada u NBA ligi koji su izgradili zajednički koš. Lebron je asistirao Broniju za trojku i tako su ušli u istoriju.

