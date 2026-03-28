Srpski as meč je završio sa 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija i bio je najzaslužniji za ovu pobedu, a po završetku utakmice stao je ispred kamere, pa otvorio dušu.

Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa

- Mislim da je odbrana u četvrtoj četvrtini model kako treba da igramo celu utakmicu. Naša odbrana generalno nije bila tamo gde je trebalo da bude, ali smo pronašli energiju uz pomoć publike. Pomogli su nam kada je bilo najvažnije i bilo je neverovatno - počeo je priču o samoj utakmici Jokić, pa se osvrnuo na odličnu partiju Džamala Mareja koji je postao rekorder Nagetsa po broju ubačenih trojki u jednoj sezoni:

- Igram sa njim celu njegovu karijeru. On igra na veoma, veoma visokom nivou poslednje dve-tri godine i ovaj rekord je samo nagrada za sve što radi ove sezone.

Za kraj intervjua, novinar je pitao Jokića kako se oseća kada protivnici na njega šalju znatno niže igrače, koji pokušavaju da ga zaustave udarajući ga po kolenima. Ovi udarci često budu žestoki i krvnički, a Jokić je rivalima poslao poruku koja odzvanja i posle koje se oni mogu samo povući u rupe.

- Smešno je. Zaista je smešno - rekao je Nikola Jokić uz osmeh na licu stavljajući do znanja svima kako ga na ovaj način ne mogu zaustaviti.

