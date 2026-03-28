Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa

Ipak, malo posle kraja ovog susreta, društvene mreže su krenule da gore, a razlog je - sumnja da je meč Denvera i Jute namešten! Konkretno, spominje se "tankovanje", a to je namerno gubljenje mečeva timova koji nemaju šanse za plej-of kako bi ove ekipe stigle u što bolju poziciju za naredni NBA draft.

"Tankovanje" je veliki problem NBA lige godinama unazad, a kada se pogleda meč Nagetsa i Džezera - razloga za sumnju i te kako ima! Denver je na 5:29 pre kraja meča imao dvocifren minus protiv Jute (124:114), a onda je napravio seriju 21:5 i došao do velike pobede.

U to vreme, za Jutu su igrali košarkaši iz druge postave i u poslednjoj četvrtini ni sekund na parketu nisu proveli Kajl Filipovski (25 poena, osam skokova, pet asistencija) ni Brajs Sensabo (13 poena, šest asistencija, četiri skoka), dvojica najefikasnijih u dresu Džezera.

Čak četvorica igrača su igrala svih 12 minuta u četvrtoj deonici (Kenedi Čendler, Bez Mbeng, Elajdža Harkles i Ejs Bejli), dok su Džon Končar (9:05) i Kodi Vilijams (2:55) podelili minutažu, te je bilo jasno da će Juta u ovom sastavu i bez izmena jako teško parirati Denveru.

Nije ovo jedini meč koji se našao pod lupom javnosti!

Lejkersi su dobili Bruklin (116:99), a u poslednjoj četvrtini za Netse trojica startera (Nik Klakston, Zair Vilijams i Noa Klauni) nisu odigrala ni sekund, dok su Nolan Traore i Drejk Pauel koji su takođe počeli meč, igrali dva, odnosno četiri minuta.

Ista situacija desila se i na susretu Golden Stejta i Vašingtona (131:126), a pod lupom je i meč Indijane i Klipersa zbog neverovatne završnice u kojoj su Pejsersi imali bacanja za iznednačenje i pobedu u poslednjoj sekundi, ali su promašili oba, pa je tim iz Los Anđelesa slavio sa 114:113.

O ovom velikom problemu NBA lige govorio je i komesar takmičenja Adam Silver koji je najavio da će uraditi sve kako bi se stalo na put "tankovanju", te da će čelnici imati žestoku reakciju na ovo. Da li će ta reakcija dati rezultata, ostaje da se vidi...

Šta vi mislite, da li su ove utakmice zaista sporne i nameštene ili se stavljaju pod lupu bez razloga? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

