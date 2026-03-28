DONČIĆU PRETI OGROMAN GUBITAK! Zbog haosa na utakmici Luka ostaje bez malog bogatstva!
Ukoliko se potvrdi njegova suspenzija, Luka Dončić će ostati bez značajne novčane sume.
Slovenac je, podsetimo, na utakmici protiv Bruklina stigao do svoje 16. tehničke greške u sezoni, što automatski donosi jednu utakmicu suspenzije.
Dončić je na 5:12 minuta do kraja utakmice ušao u obračun sa Zairom Vilijamsom zbog čega je pokazana obostrana tehnička greška.
Ukoliko NBA potvrdi suspenziju, košarkaš Lejkersa će ostati bez 317.000 dolara nakon što propusti utakmicu protiv Vašingtona, preneo je "ESPN".
Radi se o ozbiljnoj sumi novca od koje naravno niko ne bi želeo da se odrekne. Međutim, u pitanju je tek 145. deo Dončićeve godišnje zarade koja iznosi oko 46 miliona dolara, pa to ne bi trebalo da predstavlja ozbiljan udarac za njega.
Lejkersi su u poslednjih 12 utakmica zabeležili 11 pobeda, a nekadašnji košarkaš Dalasa i Real Madrida je na njima u proseku beležio 39,7 poena, 8,1 skokova, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti.
