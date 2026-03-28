Ukoliko se potvrdi njegova suspenzija, Luka Dončić će ostati bez značajne novčane sume.

Slovenac je, podsetimo, na utakmici protiv Bruklina stigao do svoje 16. tehničke greške u sezoni, što automatski donosi jednu utakmicu suspenzije.

Dončić je na 5:12 minuta do kraja utakmice ušao u obračun sa Zairom Vilijamsom zbog čega je pokazana obostrana tehnička greška.

Luka Dončić se umalo potukao na meču Los Anđeles Lejkers - Bruklin Nets

Ukoliko NBA potvrdi suspenziju, košarkaš Lejkersa će ostati bez 317.000 dolara nakon što propusti utakmicu protiv Vašingtona, preneo je "ESPN".

Radi se o ozbiljnoj sumi novca od koje naravno niko ne bi želeo da se odrekne. Međutim, u pitanju je tek 145. deo Dončićeve godišnje zarade koja iznosi oko 46 miliona dolara, pa to ne bi trebalo da predstavlja ozbiljan udarac za njega.

Lejkersi su u poslednjih 12 utakmica zabeležili 11 pobeda, a nekadašnji košarkaš Dalasa i Real Madrida je na njima u proseku beležio 39,7 poena, 8,1 skokova, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti.

