I nije Slovenac jedini.

U najnovijem preseku NBA je pao sa drugog na četvrto mesto, uprkos nestvarnim brojkama u poslednjih 12 utakmica.

Luka Dončić je u pomenutom periodu vodio Los Anđeles Lejkerse do 11 pobeda, sa prosekom od 39,7 poena, 8,1 skokova, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti.

Luka Dončić se umalo potukao na meču Los Anđeles Lejkers - Bruklin Nets

Uprkos tome Slovenac je nazadovao u MVP trci.

"Što bolje igram, to mi rejting više pada, tako da ne znam šta više mogu da uradim", rekao je Dončić nakon utakmice protiv Bruklina.

Na prvo mesto je totalno neočekivano izbio VIktor Vembanjama, drugi je Šej Gildžes-Aleksander, a treći je Nikola Jokić.

Dončić ove sezone ima 33,6 poena, 8,3 asistencije i 7,8 skokova po utakmici, a Lejkersi su treći na tabeli Zapadne konferencije iza Oklahome i San Antonija, a ispred Denvera.

