Najefikasniji u ekipi FMP-a sa po 21 poenom bili su Filip Barna i Lazar Stefanović, koji je upisao i osam skokova. Jedini preostali dvocifreni strelac u domaćem timu bio je Džošua Skot sa 20 poena.

U ekipi Mege najefikasniji je bio Bogoljub Marković sa 16 poena, uz osam skokova. Urban Kroflič je dodao 15 poena, Nikola Đurišić i Džordan Dejvis su upisali po 11 poena, dok je Savo Drezgić postigao 10 poena.

FMP zauzima četvrto mesto na tabeli plej-auta sa devet pobeda i 12 poraza, dok je Mega druga sa skorom 9/13.

FMP će u svojoj narednoj utakmici u ABA ligi u Železniku dočekati Zadar, dok će Mega na Novom Beogradu biti domaćin protiv Krke.

(Beta)