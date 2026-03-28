NBA liga se suočava sa sve većom pažnjom prema takozvanom "tankovanju", strategiji koju koriste timovi bez šansi za plej-of kako bi poboljšali poziciju na draftu.

Cilj ligaša je da identifikuju i sankcionišu pokušaje namernog gubljenja mečeva, a sada su pod istragom i pojedine utakmice u kojima su učestvovali Nikola Jokić i Luka Dončić.

Jedan od spornijih mečeva bio je duel Denver Nagetsa i Jute Džez.

Denver je u četvrtoj četvrtini napravio seriju od 21:5 i preokrenuo dvocifreni zaostatak.

Posebnu pažnju NBA komisije privukao podatak da dva najefikasnija igrača Jute Kajl Filipovski i Brajs Sensabo nisu provela ni sekund na terenu u poslednjih 12 minuta.

Sličan obrazac primećen je i na meču Lejkersa, gde su Netsi odlučili da četvrtu četvrtinu odigraju bez Nika Klakstona, Zaira Vilijamsa i Nola Klaunija.