Košarkaši Budućnosti pobedili su u gostima ekipu Igokee sa 100:75 (30:22, 21:21, 26:14, 23:18), u utakmici petog kola Top 8 faze ABA lige.
BUDUĆNOST PRESKOČILA ZVEZDU: Podgoričani ubedljivi u Laktašima
Podgorički tim je do pobede vodio Aksel Butej sa 27 poena, a najbolje ga je pratio Rašid Sulajmon sa 20, dok je Jogi Ferel ubacio 12 poena.
U redovima Igokee bolji od ostalih bio je Ahmad Malik Rori sa 17 postignutih poena.
Budućnost je treća na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, dok je Igokea sedma sa skorom 9/12.
U narednom kolu, Budućnost će dočekati Partizan, dok će Igokea dočekati Crvenu zvezdu.
(Beta)
