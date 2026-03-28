Podgorički tim je do pobede vodio Aksel Butej sa 27 poena, a najbolje ga je pratio Rašid Sulajmon sa 20, dok je Jogi Ferel ubacio 12 poena.

U redovima Igokee bolji od ostalih bio je Ahmad Malik Rori sa 17 postignutih poena.

Budućnost je treća na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, dok je Igokea sedma sa skorom 9/12.

U narednom kolu, Budućnost će dočekati Partizan, dok će Igokea dočekati Crvenu zvezdu.

(Beta)

