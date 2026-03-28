Luka Dončić, košarkaš Los Anđeles Lejkersa, suspendovan je zbog 16. tehničke greške koju je dobio u meču protiv Bruklina.
SUSPENDOVAN LUKA DONČIĆ! NBA liga donela odluku na štetu Lejkersa
Luka Dončić zbog toga neće igrati protiv Vašingtona u noći između nedelje i ponedeljka.
Nakon što je prethodnog puta NBA liga preinačila odluku i poništila Lukinu 16. tehničku grešku, sada se to nije dogodilo i Luka će morati da pauzira protiv Vizardsa.
Iako je sa 41 poenom i osma skokova bio motor pobede, Luka Dončić je zasenio sopstveni učinak incidentom u trećoj četvrtini protiv Bruklina (116:99).
