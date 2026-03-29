Dirljivu scenu zabeležile su kamere nakon plasmana Ilinioisa na F4 NCAA lige.
SCENA ZA PAMĆENJE - ZAGRLJAJ OCA I SINA! Peđa je danas najponosniji tata: Kamera zabeležila dirljiv prizor! (VIDEO)
Posle više od dve decenije Univerzitet Ilinois izborio je plasman na Fajnal-for popularnog "Martovskog ludila".
Ilinois je posle preokreta savladao Ajovu u Hjustonu 71:59 i tako prvi put od 2005. godine izbrio mesto među četiri najbolje ekipi u NCAA ligi.
Andrej odveo Ilinois na F4 NCAA lige!
Jedan od najzaslužnijih za veliki uspeh bio je Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića.
Posle trijumfa usledilo je veliko slavlje na terenu, a kamere su zabeležile jednu emotivnu scenu.
Andrej je odmah otrčao do tribina, kako bi sa tatom, koji je uživo pratio meč, proslavio veliki uspeh.
Pogledajte kako je to izgledalo:
