Posle više od dve decenije Univerzitet Ilinois izborio je plasman na Fajnal-for popularnog "Martovskog ludila".

Ilinois je posle preokreta savladao Ajovu u Hjustonu 71:59 i tako prvi put od 2005. godine izbrio mesto među četiri najbolje ekipi u NCAA ligi.

Andrej odveo Ilinois na F4 NCAA lige! Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Jedan od najzaslužnijih za veliki uspeh bio je Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića.

Posle trijumfa usledilo je veliko slavlje na terenu, a kamere su zabeležile jednu emotivnu scenu.

Andrej je odmah otrčao do tribina, kako bi sa tatom, koji je uživo pratio meč, proslavio veliki uspeh.

Pogledajte kako je to izgledalo:

