Proslavljeni košarkaš Crvene zvezde i bivši reprezentativac naše zemlje, Marko Simonović, nakon uspešne igračke karijere uplovio je u trenerske vode.

Simonović je sa ekipom Sutjeske iz Nikšića napravio veliki uspeh, pošto je izborio plasman u polufinale ABA 2 lige, što znači da će se njegova ekipa boriti za ulazak u elitni rang regionalnog takmičenja.

U razgovoru za "Meridian sport" Simonović se, između ostalog, prisetio neprijatnosti koju je na početku svoje trenerske karijere doživeo u voljenom klubu.

Kada je okačio patike o klin, Marko je odlučio da uplovi u trenerske vode i odmah je priključen stručnom štabu tadašnjeg trenera crveno-belih Vladimira Jovanovića. Međutim, nije se dugo zadržao u Zvezdi. Duško Ivanović sklonio ga je iz stručnog štaba čim je preuzeo Crvenu zvezdu.

Ne krije Simonović da mu je to izuzetno teško palo.

"Kada je umesto Vlade došao Duško Ivanović, stigao je na sastanak i rekao: 'Neću njega', misleći na mene. Začudio sam se, očekivao i da će klub stati iza mene jer smo imali dogovor. Pitao sam Duška: 'Zašto ne?' Nema nikakvih problema, samo me zanimalo zašto, jer ja sam praktično 'beba trener', tek sam počeo. Ostao sam bez odgovora. Otišao je sa sastanka", rekao je Marko Simonović za "Meridijan Sport".

"To me baš pogodilo. Sedam godina sam proveo tu, nisam tek došao. Ali, dobro, to je profesionalizam. Nema osvrtanja. Idemo dalje", dodao je Simonović.