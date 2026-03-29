Košarkaši San Antonija pobedili u gostima Milvoki sa 127:95 i tako upisali osmu uzastopnu pobedu najjačoj ligi sveta.

San Antonio sada ima 56 pobeda i 18 poraza i drugi je na tabeli Zapadne konferencije NBA lige, iza vodeće Oklahome koja ima skor 58-16.

Sparsi su na ovoj utakmici imali sedmoricu igrača sa dvocifrenim učinkom, a predvodili su ih Viktor Vembanjama sa 23 poena, 15 skokova i šest asistencija i Sfefon Kasl koji je upisao tripl-dabl sa 22 poena, deset skokova i deset asistencija.

Po 16 poena postigli su Keldon Džonson i Devin Vasel, Dilan Harper je dodao 14, Dieron Foks 12, a Džulijan Šampejn 11 poena.

U timu Milvokija, koji je izgubio devet od poslednjih 11 utakmica, najefikasniji je bio Gari Trent sa 18 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Francuz želi MVP titulu

Vembanjama ove sezone beleži 24,2 poena, 11,2 skoka, tri asistencije, 1,1 ukradena lopta i 3,1 blokada za oko 30 minuta u proseku u igri, što je više nego impresivno. Uz to, njegovi Sparsi beleže sjajne rezultate i trenutno zauzimaju drugu poziciju na Zapadu.

Silno želi MVP priznanje, pa je u finišu sezone krenuo u žestoku kampanju.

Nedavno je izjavio da je ove sezone najbolji u ligi i da zaslužuje prestižnu nagradu pre Šeja, Jokića i Luke.

"Razmišljao sam o tome. Trenutno postoji debata... I treba da postoji, iako mislim da bi ja trebalo da predvodim trku. Potrudiću se da na kraju sezone ne bude nikakve dileme", rekao je Vembi.

Izneo je i tri klučna razloga zbog kojih smatra da zaslužuje prestižno priznanje.

"Prvi je da je odbrana 50% igre i da je trenutno potcenjena u MVP trci. Verujem da sam najuticajniji defanzivni igrač u ligi", kaže Francuz i dodaje:

"Drugi argument je da smo skoro počistili Oklahomu Siti i da smo ih tri puta ubedljivo pobedili sa njihovim najjačim sastavom".

"Treći argument je da uticaj u napadu nisu samo poeni", ističe Vembanjama.