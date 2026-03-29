Utakmicu 22. kola litvanskog prvenstva između Lijetabelisa i Neptunasa obeležili su ispadi srspkog trenera Nenada Čanka.

Izuzetno nervozan bio je bivši trener Partizana na ovom meču. Tokom četvrte deonice dobio je tehničku zbog oštrog prigovora sudijama, a onda je ušao i u raspravu sa trenerom protivničkog tima Gediminasom Petrauskasom.

Sudeći po reakciji, koja se može videti na snimku, Petrauskasu nije bilo jasno zašto mu se Čanak obraća.

Tu nije bio kraj... Posle meča Čanak se sukobio i sa jednim igračem Neptunasa, pa su i ostali akteri meča morali da se umešaju kako situacija ne bi eskalirala.

