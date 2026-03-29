Košarkaši Detroita igraju sjajno i bez svoje prve zvezde - Kejda Kaningema.
REZULTAT KOJI JE OBRADOVAO JOKIĆA I DRUŽINU! Detroit razbio Minesotu! (VIDEO)
Pistonsi su ubedljivo savladali Minesotu sa 109:87 i tako zadržali prednost na liderskoj poziciji Istoka.
Minesota je nakon ovog poraza ostala na petoj mestu u Zapadnoj konferenciji. Njihov poraz obradovao je navijače Denvera, pošto su Nagetsi i dalje imaju dve pobede više od velikog rivala.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tobias heris sa 18 poena, Dženkins i holand su ubacili po 13, pol Rid 12, Hanter 11, a Duren 10 poena.
U poraženoj ekipi istakao se Divićenco sa 22 poena.
