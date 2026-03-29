Pistonsi su ubedljivo savladali Minesotu sa 109:87 i tako zadržali prednost na liderskoj poziciji Istoka.

Minesota je nakon ovog poraza ostala na petoj mestu u Zapadnoj konferenciji. Njihov poraz obradovao je navijače Denvera, pošto su Nagetsi i dalje imaju dve pobede više od velikog rivala.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tobias heris sa 18 poena, Dženkins i holand su ubacili po 13, pol Rid 12, Hanter 11, a Duren 10 poena.

U poraženoj ekipi istakao se Divićenco sa 22 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaBIVŠI TRENER PARTIZANA U SUKOBU SA SVIMA! Raspravljao se sa sudijama, protivničkim trenerom, pa ušao u klinč i sa igračem! Morali da ga razdvajaju! (VIDEO)
Nenad Čanak
KošarkaZAŠTO JE DARKO NOKAUTIRAO KONJA I PESNICAMA BUŠIO AMERIČKE ZIDOVE?! Miličić otvorio dušu Amerikancima: Njegova priča ostaviće vas bez daha!
zvezdabarcelona38480.jpg
KošarkaVEMBI SE NE ŠALI - SILNO ŽELI MVP TITULU! Fantastični Sparsi sve redom gaze! Šampionu sada dišu za vratom!
Viktor Vembanjama
KošarkaBIVŠI REPREZENTATIVAC OTKRIO KAKO JE OTERAN IZ ZVEZDE: Došao je na sastanak, rekao "NEĆU NJEGA" i otišao! Sedam godina sam proveo tu - pogodilo me je baš!
1462643.jpg

Nikola Jokić citirao pokojnog prijatelja Izvor: YouTube/Denver Nuggets