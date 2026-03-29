Očekivana pobeda Hoksa.
HOKSI GRABE KA PLEJ-OFU! Atlanta zabeležila 12. uzastopni trijumf na domaćem terenu! (VIDEO)
Košarkaši Atlante savladali su prethodne noći Sakramento Kingse rezultatom 123:113.
Bila je to 12 uzastopna pobeda Hoksa na domaćem terenu i 15 u poslednjih 17 utakmica u najjačoj ligi sveta.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Aleksander Voker sa 27 poena, dok se kod gostiju istakao Demar Derozan sa 22 poena.
