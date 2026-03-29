Ilinois će tako prvi put od 2005. godine igrati na Fajnal foru ovog takmičenja. Jedan od junaka velikog trijumfa bio je Andrej Stojaković, sin legendarnog srpskog košakraša Predraga Peđe Stojakovića. Andrej je ubacio 17 poena uz šut iz igre 7/9, a zabeležio je i pet skokova na ovom meču.