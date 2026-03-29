Slušaj vest

Pravu senzaciju napravio je Ilinois u završnici NCAA lige i plasirao se na fajnal-for Martovskog ludila prvi put još od 2005. godine.

Univerzitet za koji nastupa veliki broj momaka sa Balkana pobedio je posle preokreta ekipu Ajove u Hjustonu rezultatom 71:59, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Andrej Stojaković.

Andrej odveo Ilinois na F4 NCAA lige!

Sin legendarnog srpskog košakraša Predraga Peđe Stojakovića ubacio je 17 poena uz šut iz igre 7/9, a zabeležio je i pet skokova na ovom meču.

Po završetku utakmice otkrio je kako on i saigrači nemaju nameru da se ovde zaustave!

- Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice - rekao je Stojaković.

Do sada je Ilinois samo jednom bio učesnik fajnal-fora Martovskog ludila i to pomenute 2005. godine. Tada ih je u finalu pobedila Severna Karolina 75:70.

Ne propustiteKošarka"Balkanski" Ilinois među četiri najbolje ekipe u SAD: Ovako je Andrej Stojaković odveo svoj tim na fajnal-for (GALERIJA)
Andrej Stojaković
KošarkaSCENA ZA PAMĆENJE - ZAGRLJAJ OCA I SINA! Peđa je danas najponosniji tata: Kamera zabeležila dirljiv prizor! (VIDEO)
Andrej Stojaković
KošarkaBALKANCI NAPRAVILI ČUDO U AMERICI Peđa blista od ponosa - fantastični Andrej Stojaković odveo Ilinois na Fajnal for NCAA lige! (VIDEO)
Andrej Stojaković
KošarkaANDREJ STOJAKOVIĆ VODI ILINOIS KA TROFEJU! Peđin sin blista u "martovskom ludilu"
Andrej Stojaković na meču Hjuston Kuguars - Ilinois Fajtin

 BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir