"NIJE DOVOLJNO ŠTO SMO SAMO DOŠLI OVDE!" Brutalna poruka Andreja Stojakovića posle istorijskog uspeha Ilinoisa! (VIDEO)
Pravu senzaciju napravio je Ilinois u završnici NCAA lige i plasirao se na fajnal-for Martovskog ludila prvi put još od 2005. godine.
Univerzitet za koji nastupa veliki broj momaka sa Balkana pobedio je posle preokreta ekipu Ajove u Hjustonu rezultatom 71:59, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Andrej Stojaković.
Sin legendarnog srpskog košakraša Predraga Peđe Stojakovića ubacio je 17 poena uz šut iz igre 7/9, a zabeležio je i pet skokova na ovom meču.
Po završetku utakmice otkrio je kako on i saigrači nemaju nameru da se ovde zaustave!
- Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice - rekao je Stojaković.
Do sada je Ilinois samo jednom bio učesnik fajnal-fora Martovskog ludila i to pomenute 2005. godine. Tada ih je u finalu pobedila Severna Karolina 75:70.
