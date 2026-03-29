Univerzitet za koji nastupa veliki broj momaka sa Balkana pobedio je posle preokreta ekipu Ajove u Hjustonu rezultatom 71:59, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Andrej Stojaković.

Andrej odveo Ilinois na F4 NCAA lige!

Sin legendarnog srpskog košakraša Predraga Peđe Stojakovića ubacio je 17 poena uz šut iz igre 7/9, a zabeležio je i pet skokova na ovom meču.

Po završetku utakmice otkrio je kako on i saigrači nemaju nameru da se ovde zaustave!

- Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice - rekao je Stojaković.

Do sada je Ilinois samo jednom bio učesnik fajnal-fora Martovskog ludila i to pomenute 2005. godine. Tada ih je u finalu pobedila Severna Karolina 75:70.

