Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić suspendovan je na jednu utakmicu zbog 16. tehničke greške u sezoni, saopštila je danas Američka profesionalna košarkaška liga (NBA). Dončić će kaznu odraditi u ponedeljak na meču protiv Vašingtona.

Do incidenta je došlo u pobedi Lejkersa nad Bruklinom, kada su Dončić i krilni igrač Bruklina Zair Vilijams dobili po tehničku grešku nakon međusobnog naguravanja sredinom treće četvrtine. Snimak je pokazao da je Dončić odgurnuo rivala, dok je Vilijams uzvratio pokušajem udarca, nakon čega su obojica sankcionisani.

Luka Dončić se umalo potukao na meču Los Anđeles Lejkers - Bruklin Nets Foto: Printscreen / Twitter / UnderdogNBA

Zanimljivo je da je Dončiću prethodno već bila upisana 16. tehnička greška, posle rasprave sa centrom Orlanda Gogom Bitadzeom, ali je liga nakon žalbe Lejkersa poništila tu kaznu.

Prema pravilima NBA lige, svaka 16. tehnička greška automatski donosi suspenziju, dok svake naredne dve tehničke znače novu utakmicu zabrane igranja.

Dončića će suspenzija koštati i finansijski, izgubiće 1/174 svoje godišnje plate, odnosno oko 264.000 dolara. Ova suma jeste ogromna, ali je Dončiću plata daleko veća, tako da je pitanje koliko će Slovenac stvarno osetiti ovu kaznu. U slučaju novih tehničkih grešaka, kazna će porasti na oko 317.000 dolara po suspenziji.

Slovenački košarkaš moći će da se vrati na teren već u utorak protiv Klivlenda, a do kraja regularnog dela sezone Lejkersima je preostalo još sedam utakmica.

U poslednjih 12 mečeva Dončić beleži u proseku 39,7 poena, 8,1 skok, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti.

Kurir sport / Beta

