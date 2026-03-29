Mladi srpski plejmejker Nikola Topić nastavlja da briljira u razvojnoj ligi, ali njegov dabl-dabl učinak ovog puta nije bio dovoljan da spreči poraz Oklahome Siti Blua od Ajove Vulvsa – 132:117.

Talentovani košarkaš strpljivo gradi put ka najjačoj ligi sveta, uprkos brojnim izazovima koji su ga usporili. Iako je prošlog leta visoko pozicioniran na draftu, sezonu mu je ozbiljno poremetila povreda, a potom i dijagnoza raka testisa koja ga je na neko vreme udaljila sa parketa.

Oklahoma - Bruklin, Nikola Topić Foto: Screenshot

Topić je u međuvremenu nastupao u letnjoj ligi za Oklahomu, našao se i na širem spisku reprezentacije za Evrobasket, ali zbog zdravstvenih problema nije bio u mogućnosti da pomogne nacionalnom timu.

Posle oporavka, konačno je upisao i prve minute u NBA, a klub ga je potom prosledio u razvojni tim kako bi kroz veću minutažu i kontinuitet dodatno napredovao.

Protiv Ajove je na parketu proveo 30 minuta i pružio sjajnu partiju, ubacio je 21 poen, podelio čak 14 asistencija, dodao tri skoka i jednu ukradenu loptu. Topić je tako još jednom pokazao da je G liga za njega sve manji izazov...