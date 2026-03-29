Huventud je u okviru 24. kola Lige Endesa slavio protiv Gran Kanarije sa 92:84 i popeo se na četvrto mesto na tabeli sa jednom pobedom više od Barselone, Baskonije i Unikahe, iako imaju po meč više od njih (dva od Baskonije).

Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Ključna je bila treća deonica, gde je ekipa koju sa klupe predvodi Danijel Miret odigrala nestvarno. Oni su postigli čak 32 poena u trećem kvartalu, pa su poveli sa 72:54. Praktično je bilo jasno da je tu već meč rešen, iako je Gran Kanarija pokušala da se povrati, ali su na kraju samo smanjili prednost.

Najbolji u pobedničkoj ekipi bio je Hant sa 23 poena, Rubio je dodao 21, Džabari Parker je ponovo bio zapažen sa 14 poena, dok je Hakanson dodao 12.

Kod Gran Kanarije je najbolji bio Vong sa 19 poena, po 17 su dodali Brusino i Pelos, dok je Čimezi Metu utakmicu završio sa 13 datih koševa.