Jurica Golemac zna da je ekipa prethodni put ubedljivo slavila protiv crveno-belih, ali smatra da će ovaj duel biti potpuno drugačiji.

"Ovaj drugi krug ABA lige, paralelno sa završnicom Evrolige je mnogo težak, neće biti lakih mečeva. Prethodni put smo imali više odmora nego oni, ali sada očekujemo fizički jaču Crvenu zvezdu. Igraju dobro, nema previše nepoznanica, moraćemo da odigramo muški. Ovo je četvrti međusobni duel i očekujem dobar meč", rekao je Golemac za "Meridian sport".

Zna šta je najveća snaga Zvezde.

"Ne može se izdvojiti samo jedna stvar, oni imaju sjajne individualce. Kao i kod nas, bitno je ko bude u kakvom stanju i ko bude imao više inspiracije. Pokriveni su na svim pozicijama, imaju ofanzivnu tranziciju, tako da moraš da se vraćaš nazad. Moramo da pazimo i na skok igru. To su stvari o kojima mora da se vodi računa, a ostalo je stvar individualne inspiracije."

Golemac je otkrio da je Aleksa Avramović u dobrom stanju, dok se trenažnom procesu takođe polako vraća i Mam Žaite, bivši centar Monaka, koji je na startu sezone doživeo tešku povredu Ahilove tetive, zbog čega još nije debitovao za ekipu Dubaija.

"Sad su svi tu, videćemo koliko je ko spreman. Takav je deo sezone, svi su načeti, mentalni deo je veoma bitan, sutra se može desiti da pet igrača bude van ekipe. Teško je, jer ne spavamo kod kuće. Nije sve idealno, ali imamo dobre uslove i ne smemo da kukamo. Prilagođavamo se, ne tražimo izgovore, ali nas je dolazak u Sarajevo izbacio iz komforne zone", zaključio je trener Dubaija.

Meč je na programu u ponedeljak od 19 časova.