Sjajnu utakmicu je odigrao Jan Veseli, koji je posle 16 poena, koliko je ubacio Crvenoj zvezdi, sada postigao 18 uz dve pogođene trojke.

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026

Dario Brisuela je imao svoje veče uz 17 poena i šut za tri 5/9. Kevin Panter nije blistao, ali je došao do brojke od 11 poena, dok su Klajburn i Noris imali po deset poena.

U redovima Unikahe Emir Sulejmanović je upisao 19 poena, dok Balcerovski imao 18 poena.

Ovo je igračima Čavija Paskvala prva utakmica posle pobede nad Crvenom zvezdom u 34. kolu Evrolige, kojom su se približili plasmanu u plej-of.

Barselona je u ovaj meč ušla posle duplog kola Evrolige, pa se zbog toga očekivao težak posao, pošto Unikaha nije nimalo naivan rival.