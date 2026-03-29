Košarkaši Barselone pobedili su Unikahu rezultatom 97:91 u utakmici 24. kola Endesa lige.
VESELI POSLE ZVEZDE ZAKUCAO I UNIKAHU: Barsa ponovi slavila, Čeh blistao!
Sjajnu utakmicu je odigrao Jan Veseli, koji je posle 16 poena, koliko je ubacio Crvenoj zvezdi, sada postigao 18 uz dve pogođene trojke.
Dario Brisuela je imao svoje veče uz 17 poena i šut za tri 5/9. Kevin Panter nije blistao, ali je došao do brojke od 11 poena, dok su Klajburn i Noris imali po deset poena.
U redovima Unikahe Emir Sulejmanović je upisao 19 poena, dok Balcerovski imao 18 poena.
Ovo je igračima Čavija Paskvala prva utakmica posle pobede nad Crvenom zvezdom u 34. kolu Evrolige, kojom su se približili plasmanu u plej-of.
Barselona je u ovaj meč ušla posle duplog kola Evrolige, pa se zbog toga očekivao težak posao, pošto Unikaha nije nimalo naivan rival.
