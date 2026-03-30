Slušaj vest

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je stigao do šestog uzastopnog trijumfa u najjačoj ligi sveta.

Nagetsi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Golden Stejt Voriorse - 116:93, a sjajni Somborac prikazao je još jednu impresivnu partiju.

Nikola je meč završio sa 25 poena (10/20 šut iz igre, 8/4 za tri poena), 15 skokova i osam asistencije. Dve asistencije nedostajale su Srbinu da zabeleži i peti tripl-dabl u nizu.

Denver - Golden Stejt, Nikola Jokić Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Voriorsi su u prvom poluvremenu pravili ozbljne probleme domaćinu. U drugoj deonici napravili su seriju 18:2 i tako stigli do dvocifrene prednosti (47:34), međutim, Denver je u nastavku dodao gas, napravio veliki preokret i na kraju rutinski zabeležio trijumf.

Jokić je bio najefikasniji u pobedničkom timu, a pratili su ga Džamal Marej sa 20 poen, Tim Hardvej sa 16 i iskusni Brus Braun sa 15 poena.

U poraženom timu istakli su se Pdzimski i Porzingis sa po 23 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

