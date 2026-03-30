Ekipa Toronto Reptorsa, koju sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, ispisala je istoriju NBA prethodne noći.

Toronto savladao Orlando rezultatom 139:87 i tako ekipi sa Floride naneo najteži poraz od osnivanja franšize.

Međutim, to nije sve. Reptorsi tokom prve i početkom druge deonice napravili seriju 31:0, što 31 godinu nikome nije pošlo za rukom - otkako se vodi napredna statistika. Prethodni rekord postavio je Dalas na meču sa Oklahomom, u decembru 2023, kad je ostvario seriju 30:0.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković

"Osećao sam od početka utakmice da momci imaju mnogo odlučnosti. Zaista su želeli da istrče na parket i takmiče se. Svi su bili fokusirani, znali su plan igre, komunicirali su jedni sa drugima na terenu, imali su odličan dobar pritisak na loptu koji nam je omogućio da dođemo do ukradenih lopti, posle čega smo trčali kontranapade i poentirali", rekao je oduševljeni Rajaković nakon meča.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Ar Džej Baret sa 24 poena, dok je Skoti Barns zabeležio 23 uz 15 asistencija.

