LJUDI, GLEDAJTE I UŽIVAJTE! Magija u režiji Nikole Jokića: Opet je pravio čuda na terenu, protivnici nisu znali šta ih je snašlo (VIDEO)
Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je srpski košarkaš Nikola Jokić.
Denver je pred svojim navijačima rutinski savladao Golden Stejt Voriorse i tako stigao do šestog trijumfa u nizu, a Jokić je ponovo bio nezaustavljiv na terenu.
Utakmicu je završio sa 25 poena (4/8 šut za tri), 15 skokova i osam asistencija. Dve asistencije nedostajale su Somborcu da zableži i peti tripl-dabl u nizu.
Denver - Golden Stejt, Nikola Jokić Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia
Poigravao se sa protivničkim košarkašima čitav meč. Dominirao je u reketu, ubacivao iz svih mogućih pozicija, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima oduševljavao publiku u "Bol areni", a protivnike dovodio do ludila.
Uživajte u najboljim potezima sa meča maestralnog Nikole Jokića:
