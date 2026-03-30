Slušaj vest

Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Denver je pred svojim navijačima rutinski savladao Golden Stejt Voriorse i tako stigao do šestog trijumfa u nizu, a Jokić je ponovo bio nezaustavljiv na terenu.

Utakmicu je završio sa 25 poena (4/8 šut za tri), 15 skokova i osam asistencija. Dve asistencije nedostajale su Somborcu da zableži i peti tripl-dabl u nizu.

Denver - Golden Stejt, Nikola Jokić Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Poigravao se sa protivničkim košarkašima čitav meč. Dominirao je u reketu, ubacivao iz svih mogućih pozicija, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima oduševljavao publiku u "Bol areni", a protivnike dovodio do ludila.

Uživajte u najboljim potezima sa meča maestralnog Nikole Jokića:

