Vašington je prethodne noći na gostujućem terenu izgubio od Portlanda 88:123.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Vil Rajli sa 14 poena. Bab Kerington je dodao 11 poena, dok su Džastin Šampeni, Šarif Kuper i srpski reprezentativac Tristan Vukčević postigli po 10 poena.

Srpski as je za 16 minuta ubacio dve trojke iz tri pokušaja (2/5 šut iz igre). Uz to, zabeležio je dva skoko i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

U ekipi Portlanda najefikasniji je bio Tumani Kamara sa 23 poena, uz sedam skokova. Skut Henderson je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Deni Avdija upisao 20 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Vašington zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa 17 pobeda i 57 poraza, dok je Portland deveti na Zapadu sa skorom 38/38.

