Iz neobrašnjivih razloga Bogdan Bogdanović nalazi se u nemilosti trenera Tajrona Lua ove sezone.

Los Anđeles Klipersi su na gostujućem terenu pobedili Milvoki 127:113 i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf, a srpski reprezentativac ponovo je ceo meč presedeo na klupi.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Benedikt Maturin sa 28 poena. Džon Kolins je dodao 22 poena, Kavaj Lenard je upisao 20 poena i osam skokova, dok je Darijus Garland zabeležio 15 poena i 11 asistencija.

U ekipi Milvokija najefikasniji je bio Geri Trent Džunior sa 36 poena. Torijan Prins je dodao 18 poena, osam asistencija i šest skokova, Ej Džej Grin je upisao 15 poena, dok su Andre Džekson Džunior i Kormak Rajan postigli po 13 poena.

Klipersi su osmi na tabeli Zapadne konferencije sa 39 pobeda i 36 poraza, dok Milvoki zauzima 12. mesto na Istoku sa skorom 29/45.

