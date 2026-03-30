Slušaj vest

Majami je na gostujućem terenu izgubio od Indijane 118:135.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Tajler Hiro sa 31 poenom. Haime Hakes Žunior je dodao 17 poena i osam skokova, po 15 poena su postigli Endru Vigins, Pele Larson i Bem Adebajo, koji je zabeležio i 12 skokova, dok je Dejvijon Mičel upisao 12 poena i osam asistencija.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović nije ulazio u igru.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 30 poena, uz 11 skokova i šest asistencija. Majka Poter je dodao 21 poen, Kobi Braun je upisao 18 poena, dok su po 15 poena postigli Endru Nembhard, koji je zabeležio i 10 asistencija, i Ti Džej Mekonel, koji je imao i devet asistencija.

Majami se nalazi na 10. poziciji na tabeli Istočne konferencije sa 39 pobeda i 36 poraza, dok Indijana zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 17/58.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: