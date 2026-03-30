Da li se Bogdan Bogdanović vraća u Partizan?

Srpski reprezentativac je nakon NBA utakmice između Los Anđeles Klipersa i Milvokija odgovorio na pitanje koje najviše zanima navijače crno-belih:

- Pratim, znam isto koliko i ti (misli na novinarku RTS). Vidim i ja po medijima. Lepo je videti te slike, ali... Šta, trebalo bih sad da ja donesem neku odluku? Ne razumem. Imam sedam utakmica do kraja ovde, imam plej-of, tako da je moja glava ovde. Ne razmišljam šta će biti za sledeću godinu ili sledeći mesec - rekao je Bogdanović za RTS posle utakmice Los Anđeles Klipersa.

Govorio je i o trenutnoj situaciji u Klipersima, koja, kako kaže, nije sasvim jasna:

- Tu sam, spreman sam, radim, treniram. Šta je, tu je, takva je sezona kakva je. Trudim se da budem u što boljoj formi kada krene plej-of.

Dotakao se i Evropskog prvenstva, kao i nastupa Srbije:

- Žao mi je zbog propuštene prilike, kao i svima. Nema vremena za gledanje unazad. Završio se taj ciklus, idemo dalje, novo leto, novi „prozori“. Dešava se, jedna loša utakmica, jedan loš dan. Naravno da utiču na ekipu sve te unutrašnje stvari, povrede kada se dese ili neke druge stvari životne, ali to ostaje samo za nas u svlačionici. Mislim, nije se ništa desilo, nisu oni odustali jer sam se ja povredio, niti ja mogu da garantujem da bismo osvojili zlato da sam ostao do kraja. Bilo je tu grešaka i od nas i od trenera, svih. Kada se ne osvoji, onda je greška.

Osvrnuo se i na kontakt sa Dušanom Alimpijevićem:

- Razgovaramo, naravno. Ranije sam govorio da sam uvek tu, ali ne znam, videćemo. Naravno da sam se uvek odazivao pozivu, nego se sad malo šalim zbog mojih godina, ali videćemo - poručio je Bogdanović.

