Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima NCAA košarkaši Konektikata i Djuka.

Konektikat je izborio plasman na Fajnal for NCAA, pošto je u čudesnom duelu savladao Djuk rezultatom 73:72.

Konektikat - Djuk, Martovsko ludilo!

Apsolutni junak trijumfa bio je Brejlon Malins, koji je sa 10-ak metara udaljenosti na 0.3 sekunde pre kraja pogodio trojku za pobedu svog tima.

Na 10 sekunci pre kraja Djuk je imao pobedu u rukama - dva poena prednosti (72:70) i posed, a onda je usledio šok. Prišli su igrači Konektikata u presing, presekli su dodavanje Kejdena Buzera, lopta je došla do Malinsa, koji je opalio sa 10 metara i pogodio!

Zanimljivo, Djuk je tokom čitavog meča bio u prednosti - tokom prvog poluvremena imali su ogromnih +19, a na odomor su otišli sa 15 poena prednosti. Prvo vođstvo Konektikata na meču bilo je upravo posle trojke Malinsa, na 0.3 sekunde pre kraja utakmice!

Konektikat će u polufinalu igrati protiv "balkanskog" Ilinoisa, koji je plasman na F4 izborio pobedom nad Ajovom.