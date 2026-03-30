Denver je pred svojim navijačima rutinski savladao Golden Stejt Voriorse i tako stigao do šestog trijumfa u nizu, a Jokić je ponovo bio nezaustavljiv na terenu.

Utakmicu je završio sa 25 poena (4/8 šut za tri), 15 skokova i osam asistencija. Dve asistencije nedostajale su Somborcu da zableži i peti tripl-dabl u nizu.

Nakon meča utiske je sumirao trener Nagetsa, Dejvid Adelman:

- Da, mislim da smo u prvom poluvremenu zapravo uradili dosta dobrih stvari. Ali i dalje nismo rešili neke situacije sa utrčavanjima i kretnjama koje smo dopuštali, slično kao u utakmici protiv Jute. Ipak, smatrao sam da je timska odbrana bila mnogo bolja što se tiče truda i fokusa u tom prvom delu. Zatim smo u drugom poluvremenu ispravili te probleme sa utrčavanjima. Bili smo mnogo fizički prisutniji na lopti kod blokova. Pokušali smo sa manje preuzimanja nego pre par večeri protiv Jute, i mislim da je to urodilo plodom. Jednostavno, bolji košarkaški angažman na tom kraju terena.

S druge strane, uvek znamo da ćemo poentirati. Nismo dobro šutirali u prvom poluvremenu, ali dobro je imati ovakvu utakmicu u kojoj pobediš, pa možeš da se osvrneš i kažeš da je upravo taj naporan rad u odbrani u prvom delu razlog zašto si uopšte imao šansu da slaviš. Bili smo u zaostatku od sedam poena dok nismo igrali dobro, znajući da možemo da "spakujemo" 70 ili 80 poena za poluvreme, prosto i jednostavno. To smo i uradili – dobra pobeda i odličan trud momaka - rekao je Adelman.

Denver - Golden Stejt, Nikola Jokić Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Adelman je pričao i o Nikoli Jokiću.

- Zapravo je teško, jer ima trenutaka u prvom poluvremenu kada će on dopustiti koš, i u pravu ste, to je baš zbog toga. U drugom poluvremenu je bio veoma agresivan na lopti. Oni igraju te "split" akcije sa vrha kapice i sa lakta, to forsiraju oduvek. On je napravio neke faulove agresivno napadajući loptu, ali to je dobra stvar. Tako želite da se branite celu utakmicu, ali to ne možete da radite kada igrač provede toliko minuta na terenu koliko on provodi. Tako da, mislim da je to bilo dobro. Omogućilo mu je da bude agresivan u drugom poluvremenu. Rizikovao je na obruču, pokušavao da ide vertikalno ili da blokira šuteve, a to je ono što nam treba od njega. Znate, kada nam pukne odbrana, naši bekovi budu probijeni. Da, sjajna partija i za Nikolu – 25 poena, 15 skokova i 8 asistencija. U neverovatnoj je seriji u poslednje vreme, čoveče. On je ljudina - dodao je trener Denvera.