Gradski derbi između košarkašicaDžampera i Zenice imao je skandalozan epilog, pošto je po završetku meča na centru terena izbila opšta tuča.

Džamper je opravdao ulogu favorita i savladao Zenicu rezulatatom 89:66 u 22. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine, a umesto sportskog pozdrava, po završetku susreta viđen je ozbiljan incident.

Igračice oba tima okupile su se na centru i tokom pozdravljanja došlo je do čarki. Navodno, verbalni sukob pojedinih igračica bio je okidač koji je pokrenuo masovni fizički obračun u kom su učestvovale gotovo sve košarkašice.

U opštem metežu na terenu jedna košarkašica završila je na podu, a rivalke su je nemilosrdno šutirale. Srećom, redari i članovi stručnih štabova su ekspresno reagovali, razdvojili su košarkašice i situacija se ubrzo smririla.

Pogledajte snimak ovog incidenta: