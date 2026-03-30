ŽESTOKA TUČA KOŠARKAŠICA U BOSNI! Masovna makljaža na centru terena, nemilosrdno šutirale rivalku, jedva ih razdvojili! OVE SCENE ŠOKIRALE REGION (VIDEO)
Gradski derbi između košarkašicaDžampera i Zenice imao je skandalozan epilog, pošto je po završetku meča na centru terena izbila opšta tuča.
Džamper je opravdao ulogu favorita i savladao Zenicu rezulatatom 89:66 u 22. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine, a umesto sportskog pozdrava, po završetku susreta viđen je ozbiljan incident.
Igračice oba tima okupile su se na centru i tokom pozdravljanja došlo je do čarki. Navodno, verbalni sukob pojedinih igračica bio je okidač koji je pokrenuo masovni fizički obračun u kom su učestvovale gotovo sve košarkašice.
U opštem metežu na terenu jedna košarkašica završila je na podu, a rivalke su je nemilosrdno šutirale. Srećom, redari i članovi stručnih štabova su ekspresno reagovali, razdvojili su košarkašice i situacija se ubrzo smririla.
