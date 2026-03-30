Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je stigao do šestog uzastopnog trijumfa u najjačoj ligi sveta.

Nagetsi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Golden Stejt Voriorse - 116:93, a sjajni Somborac prikazao je još jednu impresivnu partiju.

Nikola je meč završio sa 25 poena (10/20 šut iz igre, 8/4 za tri poena), 15 skokova i osam asistencije. Dve asistencije nedostajale su Srbinu da zabeleži i peti tripl-dabl u nizu.

"Mislim da prvo poluvreme nije bilo toliko loše, možda smo mogli da pogađamo šuteve, možda… Ne znam, to je deo igre, košarke, ali drugo poluvreme je bilo mnogo bolje – intenzitet, energija, trčanje, šut. Dali smo 19 trojki na kraju, definitivno nam je pomogao šut", rekao je Jokić posle meča, pa se osvrnuo na faulove, ali to ga ne brine:

"Ne, samo, događa se ponekad. Nekad imate energiju, nekad ne, glupi faulovi se dešavaju."

Denver - Golden Stejt, Nikola Jokić Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Denver je u sjajnoj seriji i igra fantastično.

"Našli smo način, igrali smo neke zanimljive utakmice, neke sa mnogo poena. Našli smo način da pobeđujemo, ovaj period je verovatno najbitniji."

Ni u segmentu o izgubljenim loptama nije zaboravio da ubaci svoj humor.

"Obično predvodim naš tim u tom delu statistike. Ko se to smeje? Danas sam odradio pomalo bolji posao. To je razlog zašto smo imali malo izgubljenih lopti."