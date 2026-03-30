Slušaj vest

Košarkašice Univerziteta Kalifornija iz Los Anđelesa plasirale su se na Fajnal-for NCAA lige.

UKLA je u odlučujućem meču pobedila velikog rivala, ekipu Djuk sa 70:58, pa će se narednog vikenda u Finiksu boriti za sveameričku titulu.

Angela Dugalić Foto: Thien-An Truong / Getty images / Profimedia, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Srpska reprezentativka Angela Dugalić bila je jedna od najbitnijih šrafova u pobedi. Za 30 minuta je postigla 15 poena (šut 7/13), uz šest skokova, četiri asistencije i dve osvojene uz tri izgubljene lopte.

Loren Bets je bila najefikasnija u pobedničkom timu sa 23 poena, uz 10 skokova.

UKLA će u polufinalu 3. aprila igrati protiv pobednika večerašnjeg meča Teksas – Mičigen.

Plasman na F4 obezbedio je i Konektiket, koji je savladao Notr Dam sa 70:52.

Njima će rival u polufinalu biti bolji iz utakmice Južna Karolina – TCU.